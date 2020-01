FHC teme que ‘onda atrasada do governo destrua’ Regina Duarte

Marcelo de Moraes

Fernando Henrique Cardoso mostrou sua preocupação com a eventual falta de autonomia que Regina Duarte possa ter à frente da Secretaria de Cultura do governo. O ex-presidente espera que ela “tenha autonomia para evitar que a onda atrasa do governo a destrua”.

“O governo escorrega em cascas de banana lançadas por ele próprio.Mudou vários ministros vitimas de seu sectarismo. Agora lança à arena Regina Duarte, artista séria, sem experiência burocrática. Tomara ela tenha autonomia para evitar que a onda atrasada do governo a destrua”, escreveu Fernando Henrique na sua conta do Twitter.