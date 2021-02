FHC ‘torcendo’ por Rodrigo Maia no PSDB

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso gostou da ideia de Rodrigo Maia se filiar ao PSDB. O ex-presidente da Câmara foi convidado por João Doria para deixar o DEM e virar um tucano. “Fez bem o PSDB em convidar Rodrigo Maia para entrar no partido. Presidiu corretamente a Câmara e é bom quadro político. Tomara que aceite”, disse FHC.

Maia está praticamente fora do DEM após a sigla abandoná-lo na disputa pela presidência da Câmara. Nesta segunda-feira, 8, Maia e o presidente da sigla, ACM Neto, trocaram críticas pela aproximação da legenda do Palácio do Planalto.