Fila de exames de covid-19 tem 12 mil pessoas

O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, afirmou nesta tarde de segunda, 30, que há 12 mil pessoas à espera de resultado do teste feito do coronavírus. A capacidade atual de processamento no Estado é de 3 mil exames por dia. “A partir do dia 10 de abril teremos 8 mil exames por dia”, anunciou ele. Segundo Germann, dos 12 mil exames que aguardam resultado, 500 são de pacientes internados em estado grave e o restante de pacientes em estado leve. “Entre os casos graves, a possibilidade de casos positivos é muito alta e entre os casos leves, a positividade é bem menor”, informou o secretário. “Provavelmente nós não teremos um aumento significativo do número de casos positivos no Estado”. O número de casos confirmados no Estado é de 1.451 pessoas, com 98 mortes, segundo balanço de domingo, 29. São Paulo continua com o maior número de infectados (1.451), seguido por Rio (600), Ceará (348), Distrito Federal (289), Minas Gerais (231) e Rio Grande do Sul (226).