Filha de Olavo será convocada para CPMI das Fake News

Equipe BR Político

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) afirmou nesta sexta, 7, que a filha de Olavo de Carvalho, Heloisa de Carvalho Martin Arribas, será convocada para falar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News. Segundo ele, “já foi até aprovado o requerimento”. Em entrevista ao site Metrópoles, ela diz que tem muito o que revelar sobre os bastidores do chamado “gabinete do ódio”, a estrutura do Palácio do Planalto responsável por estratégias digitais polêmicas de confronto com desafetos do presidente Jair Bolsonaro.

“Tenho uma informação. Quem sabe? Meia dúzia de pessoas ligadas a mim, da minha extrema confiança. Um possível local e uma possível pessoa que tem um QG de computadores para disparos de fake news em massa”, disse ela ao site. Ela conta que tem como provar que o pai, com quem é rompida, é o “cabeça” da milícia digital, mas afirma haver um “elo” entre o gabinete e o Planalto.