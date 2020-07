Filha de Pazuello ganha cargo em empresa da prefeitura do Rio

A prefeitura do Rio de Janeiro nomeou Stephanie dos Santos Pazuello para a função de supervisora da Diretoria de Gestão de Pessoas da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A, a RioSaúde. Ela é filha do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. A indicação está publicada no Diário Oficial do Rio desta quinta-feira, 23.

A nomeação para o cargo de confiança tem data retroativa de 6 de julho e ocorre em meio à pandemia do novo coronavírus.

A indicação da filha de um ministro do presidente Jair Bolsonaro ocorre também no momento em que o prefeito carioca, Marcelo Crivella (Republicanos), está em pré-campanha pela reeleição. Ele espera que a migração de dois dos três filhos políticos de Bolsonaro seja um trunfo no pleito, já que pesquisas mostram que ele tem mais de 70% de rejeição.