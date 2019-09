Equipe BR Político

Márcio Lobão, filho do ex-senador Edson Lobão, foi preso preventivamente nesta manhã de terça, 10, no Rio de Janeiro durante a 65ª fase da Operação Lava Jato.

A ação é realizada em cooperação com o Ministério Público Federal e com a Receita Federal e investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, pai e filho teriam recebido propinas relacionadas a contratos para a construção de usina hidrelétrica no Pará, entre 2008 e 2014.