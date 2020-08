Filhos de Bolsonaro exploram covid de Doria

Os quatro filhos homens de Jair Bolsonaro usaram o diagnóstico positivo de João Doria Jr. para covid-19 para fustigar o governador de São Paulo e adversário do presidente nas redes sociais. Teve de tudo: cobrança para que ele revele a que tratamento está se submetendo, memes e uso do diagnóstico para colocar em xeque as medidas de distanciamento social adotadas pelo governo do Estado.

Jair Renan, o 04, postou no Instagram um meme em que Bolsonaro oferece uma caixa de cloroquina a Doria e o tucano diz preferir ozonoterapia retal. Os dois tratamentos não têm comprovação para covid-19, e o governador de São Paulo relatou estar assintomático.

Flávio Bolsonaro postou notícia em que o médico David Uip se recusa a informar qual o tratamento a que Doria está sendo submetido. De novo: o tucano informou que não apresenta sintomas da doença.

Carlos Bolsonaro foi o primeiro e mais assíduo em postagens, desde a quarta-feira. Postou vídeos de Doria dançando (na festa de comemoração da sua eleição) e outros memes. Num post, disse esperar que Doria se recupere, e receitou cloroquina.

Eduardo Bolsonaro, o 03, compartilhou postagens dizendo que Doria foi infectado pelo novo coronavírus mesmo com as medidas restritivas impostas pelo governo. O post tem várias desinformações: as restrições já estão sendo relaxadas, e Doria, como governador, não tem ficado em isolamento. Faz reuniões presenciais todos os dias, se locomove etc.