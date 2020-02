Filipe Martins reage às mudanças: ‘Sigo com as mesmas atribuições’

Equipe BR Político

O assessor para Assuntos Internacionais Filipe Martins afirmou neste sábado, 15, que segue “com as mesmas atribuições” após o presidente Jair Bolsonaro optar pela militarização do terceiro andar do Palácio do Planalto, especialmente com nomeação do almirante Flávio Augusto Viana Rocha para o comando da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), ligada diretamente ao gabinete presidencial. Com isso, a ala olavista, da qual Filipe é fiel praticante, perde espaço.

O almirante Rocha terá como função chefiar a assessoria especial do presidente. Isso significa que Filipe e Arthur Weintraub (irmão do ministro da Educação, Abraham Weintraub), dois dos mais fervorosos seguidores de Olavo, terão de prestar contas ao militar.