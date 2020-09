Filipe Sabará altera declaração de R$ 15,6 mil para R$ 5,1 milhões

O candidato do Novo à Prefeitura de São Paulo, Filipe Sabará, aguarda atualização da página do TSE referente à declaração de bens dos candidatos da disputa municipal com a alteração já enviada à corte eleitoral de sua fortuna. Até esta tarde, figura o valor de R$ 15,6 mil, mas, segundo a assessoria do candidato, por “erro de preenchimento do advogado”, o correto são R$ 5,1 milhões. Assim, ele passa a liderar a lista como o político mais rico do pleito entre os outros sete adversários que já atualizaram o banco de dados do TSE, faltando ainda a declaração do prefeito Bruno Covas (PSDB). Ontem informamos aqui no BRP que o mais abonado era Andrea Matarazzo (PSD), com R$ 1,49 milhão declarado em bens este ano.