Fim da exigência de visto para chineses

Equipe BR Político

Em viagem à Ásia, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo irá isentar cidadãos chineses de visto para turismo ou negócios no País. Há também a intenção de conceder o mesmo benefício aos indianos, segundo o Broadcast Político. Nesta quinta-feira, 24, o presidente chegou a Pequim, capital chinesa. A isenção já vale para cidadãos dos Estados Unidos, do Japão e do Canadá. Num primeiro momento, a medida não será recíproca e os brasileiros seguirão precisando de visto para ir à China.

“Vamos o mais rápido possível, seguindo a legislação, isentar turista chinês de visto para adentrar o Brasil. Pretendemos também fazer a mesma coisa com a Índia”, afirmou o presidente. A medida foi anunciada a um grupo de cerca de 20 presidentes de empresas chinesas de setores como infraestrutura, logística, agronegócio e comércio digital. O encontro foi organizado pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf. Bolsonaro não deu mais detalhes a respeito da medida nem informou uma data para que ela passe a vigorar.