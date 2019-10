Fim do ‘Bolsodória’ atrapalha obras em SP

Equipe BR Político

O fim do casamento entre Jair Bolsonaro e João Doria parece estar prejudicando o andamento de algumas obras que dependem da parceria entre governos estadual e federal. Reportagem do Estadão deste sábado mostra que cinco dos sete projetos que são tocados em conjunto entre o Palácio do Planalto e dos Bandeirantes estão parados. Tudo porque o governo federal pediu “mais estudos” antes da continuidade das obras. Dentre os projetos parados está a construção da ponte entre Santos e Guarujá, o fechamento do aeroporto do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, e a transferência de localização da Ceagesp.