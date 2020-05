Financial Times chama Moro de ‘Juiz Dread’ e vê possível queda de Bolsonaro

O jornal Financial Times destaca nesta sexta-feira, 8, que Sérgio Moro pode ajudar a enterrar a carreira de mais um presidente. Moro é chamado pela publicação de “Juiz Dread”, em referência ao herói fictício que, em um futuro distópico, é policial, juiz e executor, e pode, no que o jornal chama de “segundo ato”, auxiliar em um possível impeachment de Jair Bolsonaro.

“Poucos parlamentares parecem dispostos a aceitar o impeachment em meio a uma crise de saúde que deixou mais de 9.000 mortos. Mas com a investigação sobre as alegações de Moro em pleno andamento – e com muito mais evidências do próprio Moro sendo esperados – o destino de mais um presidente parece mais uma vez estar nas mãos do ‘Juiz Dread’ do Brasil.”