Finlândia ameaça pedir banimento de carne brasileira na UE

Marcelo de Moraes

O pesadelo que o agronegócio brasileiro temia pode estar perto de se concretizar. Com a imagem do Brasil afetada pelas queimadas da Amazônia, o setor receava ser penalizado no exterior com embargos e sanções comerciais aos produtos nacionais como retaliação pela política ambiental do Pais. Hoje, o Ministério das Finanças da Finlândia emitiu um comunicado dizendo que o ministro Mika Lintila “condena a destruição da Floresta Amazônica e sugere que a União Europeia e a Finlândia devem considerar urgentemente a possibilidade de banir a importação de carne bovina brasileira”.

O movimento ganha mais importância sabendo que a Finlândia ocupa, nesse momento, a Presidência rotativa da União Europeia. Ou seja, tem peso grande nesse jogo.

