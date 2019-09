Fio BRP: 10 retrocessos do projeto que muda o fundo partidário

Equipe BR Político

Passou abaixo do radar da imprensa e da sociedade até ser aprovado a toque de caixa na Câmara, sob o patrocínio de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e dos líderes partidários, o projeto de lei 11.021, de autoria coletiva de deputados de várias siglas do famoso Centrão (SD, PSD, MDB e PP) e que, se não houver forte reação, será aprovado também hoje no Senado. Graças à condução de Maia e acordo dos líderes, o projeto pulou as comissões na Câmara e foi aprovado sem que houvesse conhecimento de seu inteiro teor nos dias 3 e 4 em plenário.

Teria tramitado sorrateiramente também no Senado se não fosse o alerta da organização Transparência Partidária, que alertou na semana passada para os retrocessos trazidos pela matéria, o que levou ao seu adiamento, para hoje. Mas de novo há o beneplácito do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para que a matéria voe: foi suprimida a necessidade de passar pela CCJ.

Neste #FioBRP, listo, a partir de um estudo da Transparência Partidária, presidida pelo cientista político Marcelo Issa, 10 pontos (há mais, acredite) em que o projeto representa retrocesso no controle de gastos com o fundo partidário e na possibilidade de punir crimes eleitorais pela Justiça Eleitoral, que praticamente vira um órgão sem instrumentos de fiscalização. Siga o fio: