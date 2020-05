Fio BRP: 5 fatos que mostram desgaste da imagem do Brasil no combate ao coronavírus

O desgaste da imagem do Brasil diante da postura do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia do novo coronavírus pode ser medido na repercussão na imprensa internacional e diante da reação de entidades como o parlamento europeu e a Organização Mundial de Saúde, com a qual o governo brasileiro está em rota de colisão.

Reportagem do blog do correspondente Jamil Chade no UOL faz um histórico desses entreveros recentes. Ele mostra que, depois que Bolsonaro resolveu distorcer declarações do diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreysus, o Itamaraty e a organização vêm trocando farpas por meio de cartas agressivas e de gestos, como o não-convite ao Brasil para participar de discussões globais sobre estratégias de enfrentamento à covid-19.

O BRP reuniu essas e outras manifestações num #FioBRP para mostrar o impacto negativo internacional para o País das ações do governo: