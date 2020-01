Fio BRP: 5 momentos para relembrar a participação de Bolsonaro em Davos

Há um ano, o presidente Jair Bolsonaro fazia sua estreia no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Este ano, por questão de segurança, o chefe do Executivo preferiu não ir ao encontro da elite política e financeira mundial. Separamos abaixo cinco momentos que relembram a participação de Bolsonaro no fórum em 2019. Siga o #FioBRP:

1. O primeiro grande momento foi extra fórum. Horas antes de discursar, Bolsonaro almoçou com assessores no “bandejão” de um supermercado. Uma escolha pra lá de incomum para um chefe de Estado.

2. Já alimentado, o presidente abriu os trabalhos da sessão plenária no Fórum Econômico Mundial. Em um discurso de seis minutos – ele poderia usar até 50 minutos -, Bolsonaro falou sobre a eleição, disse que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e afirmou que até o fim do governo o Brasil estará no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios.

3. No dia seguinte, Bolsonaro cancelou de última hora uma coletiva de imprensa. Isso causou um fuzuê danado na organização. O espaço para a entrevista já estava montado e ninguém sabia explicar os motivos do presidente. O chanceler Ernesto Araújo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também participariam da coletiva.

4. Na viagem, Moro foi uma espécie de garoto-propaganda do novo governo. O ministro, inclusive, foi citado nominalmente por Bolsonaro no discurso de abertura. Além disso, ele participou de um painel sobre restabelecimento da confiança e da integridade e falou sobre o combate à corrupção.

5. Além dos ministros, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, também fez parte da comitiva. Assim como o pai no bandejão, extra evento, ele foi o responsável por protagonizar um dos momentos mais pitorescos da viagem ao tirar uma dúvida ortográfica. Em uma conversa durante o café da manhã, Eduardo perguntou: “Trilionário e bilionário têm (a letra) H?”. “Não, né?”.