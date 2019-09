Fio BRP: 5 vezes em que os bolsonaristas negaram o aquecimento global

As mudanças climáticas são o assunto da vez. A partir deste sábado, 21, em Nova York, ocorre a Cúpula do Clima organizada pela ONU. Representantes de 60 países devem apresentar até a próxima segunda, 23, planos nacionais para a defesa do clima. O presidente Jair Bolsonaro e o anfitrião Donald Trump não vão participar do evento.

O esquenta para o evento ocorreu ontem ao redor do mundo: milhares de manifestantes inspirados na jovem ativista sueca Greta Thunberg promoveram uma greve global para cobrar das autoridades ações e políticas para barrar as mudanças climáticas. É nesse contexto que o BRPolítico separou cinco declarações de pessoas ligadas ao governo Bolsonaro que contestam o aquecimento global e ajudam a entender a ausência do Brasil na Cúpula do Clima e a política bolsonarista em relação ao meio ambiente. Siga o fio:

1. “Bons tempos aqueles em que os idiotas acreditam em fadas e duendes. Hoje eles acreditam em: Aquecimento global. Fumo passivo. Desarmamento civil. Economia sustentável. Mídia…”, escreveu Olavo de Carvalho no Twitter em 2016.

2. “Não acredito em aquecimento global. Vejam que fui a Roma em maio e estava tendo uma onda de frio enorme. Isso mostra como as teorias do aquecimento global estão erradas”, a afirmação foi feita neste ano pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Recentemente, em Washington, o chanceler fez um discurso ideológico no qual criticou o que chamou de “climatismo” e afirmou que há um “alarmismo climático” usado pela mídia e pelo “sistema político”.

3. “Temos um dever de casa para fazer muito tangível relativo à preservação do solo, da água, ar e vegetação. A discussão se há ou não há aquecimento global é secundária. Não vou entrar nesse momento nessa discussão. Porque as questões tangíveis de preservação do meio ambiente, havendo ou não havendo aquecimento global, têm que ser feitas. Portanto, essa discussão neste momento é inócua”, disse o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em entrevista à Folha. A declaração foi feita em dezembro de 2018, poucos dias depois do nome dele ser anunciado por Bolsonaro para o cargo. No último dia 19, o ministro teria um encontro, em Nova York, com representantes do grupo Competitive Enterprise Institute, que faz oposição ao aquecimento global.

4. “Só por curiosidade: quando está quente a culpa é sempre do possível aquecimento global e quando está frio fora do normal como é que se chama?”, questionou o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Bolsonaro.

5. “O termo aquecimento global ficou muito cara-de-pau, então convencionaram mudar para mudança climática, como se a Terra durante toda a sua existência não estivesse em constante mudança. Mas não se engane, as intenções seguem as mesmas”, escreveu, em 2018, no Twitter, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) que é candidato a embaixador do Brasil em Washington. No início do ano passado, o filho de Bolsonaro gravou um vídeo em meio à neve nos EUA, no qual citou o presidente Donald Trump e a saída do pacto, e disse que o aquecimento global é uma “farsa”.

Em tempo, em dezembro de 2018, ao ser questionados sobre o tema, Bolsonaro disse que acreditar na ciência, mas criticou a preservação de florestas pelos países europeus, muitos dos quais fazem dura defesa de acordos sobre mudanças climáticas.. “Eu acredito na ciência e ponto final. Agora o que que a Europa fez para manter as suas florestas, as suas matas ciliares? O que que eles fizeram? Querem dar palpite aqui?”.