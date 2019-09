Fio BRP: CPI da Lava Toga convulsiona a base bolsonarista

Vera Magalhães

Desde o fim de semana temos mostrado aqui no BRP a escalada da convulsão da base bolsonarista -no Congresso e na militância barulhenta das redes sociais – por conta da atuação de Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) para abafar a criação da CPI da Lava Toga, proposta para investigar ministros do STF e iniciativas da Corte.

O assunto, que vai ter repercussões políticas ao longo da semana, mobiliza alguns dos principais expoentes da direita bolsonarista e expõe a contradição essencial do momento: eleito com base num discurso moralista que surfou no momento de combate à corrupção da Lava Jato, uma vez no poder Bolsonaro passou a agir para proteger o filho, engolfado no escândalo da movimentação financeira atípica do assessor Fabrício Queiroz.

A decisão do ministro Dias Toffoli sustando a investigação com base em relatório do Coaf sobre as movimentações de Coaf aproximou Bolsonaro desta ala do STF e fez com que o filho passasse a agir abertamente para impedir a CPI –antes bandeira dos bolsonaristas, usada inclusive para convocar manifestações como a de 26 de agosto. Neste #FioBRP mostramos os últimos desdobramentos que podem ter consequências nesta semana: