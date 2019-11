Fio BRP: Os acontecimentos que levaram à Proclamação da República

Equipe BR Político

O vice-presidente, general Hamilton Mourão, publicou um tweet parabenizando os brasileiros pela data nesta sexta-feira, 15. Na publicação afirmou que a Proclamação foi uma “nova etapa de evolução política e social” e que a República é um “regime mais consentâneo à realidade nacional”.

Parabéns brasileiros! Há 130 anos, com a Proclamação da República, entramos em nova etapa de evolução política e social. Muito fez o Império pela independência e unidade do Brasil, mas abalado por graves crises teve que dar lugar a um regime mais consentâneo à realidade nacional. pic.twitter.com/SYd7hR86Fw — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) November 15, 2019

Anteriormente, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, havia afirmado pela manhã na rede social que a Proclamação da República foi “o primeiro golpe de Estado no Brasil”, como você leu no BRP. Na sequência, criticou as comemorações do dia que ficou conhecido pela queda da monarquia no País e o início do sistema republicano.

Não estou defendendo que voltemos à Monarquia mas…O que diabos estamos comemorando hoje? Há 130 anos foi cometida uma infâmia contra um patriota, honesto, iluminado, considerado um dos melhores gestores e governantes da História (Não estou restringindo a afirmação ao Brasil). pic.twitter.com/dQ3gfsOqLF — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) November 15, 2019

No contexto das manifestações sobre o aniversário da Proclamação da República no Brasil, o BRP conta, com as publicações do projeto EstadãoRepública130, os principais acontecimentos que levaram ao estopim da crise monárquica no País e aos passos que instauraram o regime republicano no Brasil em cinco pontos. Siga o fio:

Manifesto republicano

Publicado no jornal A República, em 3 de dezembro de 1870, o texto questionava a legitimidade da Monarquia e afirmava: “Não reconhecendo nós outra soberania mais do que a soberania do povo, para ela apelamos. Nenhum outro tribunal pode julgar-nos; nenhuma outra autoridade pode interpor-se entre ela e nós”. Os signatários do manifesto defendiam que a causa era correspondente à do progresso do País e combatiam o privilégio dinástico. Três anos depois, foi fundado o jornal A Província de São Paulo durante a Convenção Republicana (que mais tarde tornou-se O Estado de S. Paulo).

Vitória de partido monárquico em 1889

O Partido Liberal, do Visconde de Ouro Preto, um dos que defendiam a monarquia e a realização de reformas no País, venceu a eleição no ano e dominou a Câmara do Rio. A imprensa republicana relatou fraudes eleitorais e denunciou a distribuição de títulos de nobreza pelo gabinete liderado por Ouro Preto como manobra para angariar eleitores e representantes.

Começam a ser proclamados os resultados das eleições de 31 de agosto para a Câmara dos Deputados. O imperador dissolvera a Câmara após os conservadores terem apresentado uma moção de desconfiança contra o gabinete de 7 de Junho, liderado pelo @visconde_ouroER #VivaRepública — Estadão República 130 anos (@_vivarepublica_) October 15, 2019

Integrante do partido liberal, o @visconde_ouroER quer levar adiante um programa de reformas com o fim da vitalicidade no senado, a redução dos poderes do Conselho de estado (órgão vitalício), eleição de presidente de província e de prefeitos, o sufrágio universal #VivaRepública — Estadão República 130 anos (@_vivarepublica_) October 15, 2019

Títulos e mais títulos. Um país de marqueses e de barões. Na commedia dell’arte da monarquia, onde está Polichinelo? #DegradaçãoMonarchica #SomosTodosMarqueses #VivaRepública #ER130 — Quintino Bocayuva (@quintino_bocaER) October 17, 2019

O desperdício e o desvio de recursos públicos ocupam as páginas dos jornais. Do caso da concessão da emissões de títulos da dívida pública ao Banco Nacional à suspeitas de fraudes na hospedaria dos imigrantes. A moralização da política é uma das bandeiras da oposição. #ER130 — Estadão República 130 anos (@_vivarepublica_) October 20, 2019

Desgaste da monarquia com o Exército

Quando o governo imperial demitiu o tenente-coronel João Nepomuceno de Medeiros Mallet da direção da escola Militar de Fortaleza, por se opor à promoção de um protegido do governador do Ceará, a reação de integrantes do Exército e líderes republicanos foi forte e jornais criticaram a medida.

A demissão a bem do serviço público do tenente-coronel João Nepomuceno de Medeiros Mallet da Escola Militar de Fortaleza ameaça reacender a crise militar após o marechal @defonsecaER abandonar seu posto em Mato Grosso e voltar ao Rio em setembro. #VivaRepública #ER130 — Estadão República 130 anos (@_vivarepublica_) October 22, 2019

O fato somou-se ao retorno do marechal Deodoro da Fonseca de uma missão no Mato Grosso designada pelo governo, acusando-o de desorganizar os militares que lá estavam. Havia temor de que o governo imperial quisesse diluir e enfraquecer o Exército brasileiro por interesses escusos à nação. Militares, como Benjamin Constant, reivindicam o direito de manifestação política.

O Paiz publica a demissão do coronel Mallet da Escola Militar de Fortaleza a bem do serviço público. Isso se faz porque com os militares, seja qual for a graduação e os serviços e a honrosa fé de ofícios, o governo não gasta sedas nem faz cerimônia. #SomosTodosMallet #ER130 pic.twitter.com/qz7EFeuWot — Benjamin Constant (@ben_constantER) October 22, 2019

@ben_constantER e outros militares reivindicam o direito de se manifestar politicamente segundo os padrões dos civis, contestando os padrões disciplinares que preveem uma obediência “passiva e inconsciente”. Lutam para serem reconhecidos como soldados-cidadãos. #ER130 — Estadão República 130 anos (@_vivarepublica_) October 23, 2019

DENÚNCIA. No paiz de hontem: Entre as medidas previamente asseguradas da installação do terceiro reinado consta-nos que será apresentado ao parlamento pelo governo imperial um plano de desorganisação do exercito concebido nos seguintes termos (pouco mais ou menos: #ER130 — Rangel Pestana (@rangelpestanaER) November 10, 2019

O uso do dinheiro pela monarquia

A monarquia assinou um termo com o Banco do Brasil cujos termos foram amplamente criticados. Os republicanos acusaram Ouro Preto de conceder vantagens ao banco, como o monopólio de emissão de títulos da dívida pública, além do compromisso de não emitir papel moeda por 60 anos.

O caso das emissões de títulos do governo do Banco nacional do Brasil começa a ser tratado como escândalo. Acusa-se o @visconde_ouroER de fazer vista grossa aos abusos dos sistema financeiro a fim de angariar apoio político. #ER130 — Estadão República 130 anos (@_vivarepublica_) October 30, 2019

Em meio às críticas pelas decisões financeiras do governo, a monarquia anunciou que iria realizar o baile da Ilha Fiscal, dedicado a oficiais chilenos que visitariam o Brasil. As críticas aos gastos dos recursos do tesouro pela monarquia se intensificam, enquanto no Nordeste a seca provoca situações caóticas e muitas mortes.

Chega até minhas mãos a carta de vinhos do baile em homenagem aos chilenos, só coisa fina! $$$$$ #quempagaaconta? #vazabaile #ER130 pic.twitter.com/LOE3bNfPpR — Quintino Bocayuva (@quintino_bocaER) October 17, 2019

Enquanto republicanos acusavam a monarquia de terem apenas os interesses próprios, e não os da nação com a publicação das notícias sobre o mal uso das verbas do tesouro e a catástrofe humanitária no Nordeste, monarquistas se defendiam.

A seca no Ceará e a denúncia de malversação do dinheiro destinado aos flagelados começam a despertar a atenção da imprensa do Rio e de São Paulo. Enquanto isso, na capital, a monarquia prepara o baile da Ilha Fiscal. #ER130 — Estadão República 130 anos (@_vivarepublica_) October 25, 2019

“A monarquia quer o desenvolvimento das liberdades públicas, a livre manifestação do voto e das opiniões, para que cada cidadão tome interesse no andamento dos negócio públicos. #ER130 — Princesa Isabel (@princesaisaER) November 5, 2019



O boato da prisão de Deodoro da Fonseca e a rebelião dos militares

Em meio ao descontentamento com as ações da monarquia em relação ao Exército, rumores cresciam de que o governo monárquico queria prender o marechal Deodoro da Fonseca, por começar a apresentar ideias alinhadas aos republicanos.

Uma notícia falsa sobre a prisão do marechal, divulgada pelo major Frederico Sólon de Sampaio Ribeiro, que saiu pelo centro do Rio vestido como um civil espalhando o boato, chegou aos quarteis. A tropa de São Cristóvão rumou em direção ao Campo de Santana, onde ficava então o quartel-general do Exército e a Câmara Municipal do Rio. O marechal Deodoro da Fonseca se juntou à tropa.

O @visconde_ouroER recebe do general Floriano Peixoto a informação de que se conspira algo na capital da República, mas pede ao chefe do gabinete que não dê importância aos informes e confie na lealdade dos chefes militares. #ER130 — Estadão República 130 anos (@_vivarepublica_) November 14, 2019

O visconde de Ouro Preto ordenou a Floriano Peixoto que agisse contra os rebeldes, mas o marechal se recusou. Após a rebelião, Dom Pedro II reuniu o Conselho de Estado para formar um novo gabinete. Mas o marechal Deodoro recusou o nome sugerido para substituir Ouro Preto e se compromete com os republicanos, que haviam proclamado na Câmara Municipal a República na tarde do dia 15 de novembro.