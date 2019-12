FioBRP: 11 acontecimentos que marcaram a década

Cassia Miranda

O fim da década iniciada em 2010 está próximo. Nesse período, foram muitos os acontecimentos políticos e econômicos que transformaram a história brasileira. Nesse #FioBRP, você vai conferir uma seleção de alguns momentos que marcaram e impactaram a política brasileira nos últimos dez anos.

Primeira mulher a ser eleita presidente

O ano era 2010. A mulher, a ex-ministra da Casa Civil Dilma Rousseff. Aos 62 anos, a candidata do PT foi eleita em segundo turno com 56,05%. Antes da disputa pela Presidência, a sucessora de Lula nunca havia concorrido a um cargo eletivo.

STF aprova a união civil entre homossexuais

Em 2011, por unanimidade, os ministros do Supremo reconheceram o direito à união civil entre homossexuais.

Brasil se torna a 6ª economia do mundo

Em dezembro, no apagar das luzes de 2011, em um cenário de crise econômica internacional, o Brasil superou o Reino Unido e se tornou a 6ª maior economia do mundo. O resultado foi possível graças ao crescimento do PIB de 2,7% naquele ano.

Condenações do mensalão

Em 2012, o STF iniciou o julgamento dos primeiros réus do mensalão, esquema revelado em 2005. Dos 40 inicialmente acusados, 37 foram a julgamento. Em outubro daquele ano, o STF encerrou as audiências sobre o tema e condenou 25 dos 37 réus.

Manifestações de 2013

O ano de 2013 entrou para a história por conta das manifestações de milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil – em um primeiro momento – contra o aumento do preço do transporte em algumas capitais do País. No entanto, o movimento logo virou uma onda de protestos “não só pelos 20 centavos”. O que começou como luta contra o aumento do custo do transporte público tornou-se uma manifestação contra a política e os políticos.

Morte de Eduardo Campos

Após seu avião cair em Santos, litoral de São Paulo, o então candidato à Presidência pelo PSB, Eduardo Campos, morreu em 13 de agosto de 2014. Aos 49 anos, ele aparecia com 9% das intenções de voto, em terceiro lugar na corrida eleitoral.

Início da Lava Jato

A Lava Jato foi deflagrada em março de 2014 para apurar um esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobrás, grandes empreiteiras do País e políticos. Nesta quarta-feira, 18, a operação chegou à 70ª fase. Até aqui, mais de 150 réus já foram condenados.

Impeachment da presidente Dilma

Quase dois anos após ser reeleita com 54,5 milhões de votos, a presidente Dilma teve o mandato cassado em 2016. Seu afastamento ocorreu em maio, mas a petista deixou a Presidência definitivamente em 31 de agosto, quando o Senado aprovou o impeachment por 61 votos a 20.

Temer: “Tem que manter isso, viu?”

Quem é que não lembra da icônica frase: “Tem que manter isso, viu?”, dita pelo presidente Michel Temer a Joesley Batista. Foi em 2017, quando o sucessor de Dilma foi gravado pelo empresário em um encontro pra lá de suspeito no Palácio do Jaburu. Segundo a Procuradoria, no diálogo, Temer dava anuência para que o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha fosse comprado. À época o deputado que Temer indicou como interlocutor a Joesley foi gravado pela Polícia Federal carregando uma mala de dinheiro. O episódio foi o bastante para que surgissem os pedidos de “Fora Temer”.

Prisão do Lula

Após ordem de prisão do então juiz Sérgio Moro, em abril de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou à Polícia Federal no dia 7 daquele mês. A prisão do petista foi uma verdadeira novela, já que após ter a prisão decretada, ele se refugiou no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo e lá ficou durante longas horas, enquanto a polícia o esperava. Milhares de apoiadores de Lula cercaram o prédio desde a sua chegada, e lá ficaram até o momento da rendição.

Eleição do Bolsonaro

Após ser esfaqueado em setembro de 2018 – fato que precisa ser citado nesta lista – o então candidato Jair Bolsonaro (PSL) venceu o segundo turno das eleições, após conquistar 55,13% dos votos válidos.