Fiocruz adia para março entrega de vacinas produzidas no Brasil

O atraso na vinda de insumos da China para a produção de vacinas da Fundação Oswaldo Cruz irá atrasar a entrega de doses do imunizante. A Fiocruz anunciou que só conseguirá entregar a primeira leva de vacinas produzidas no Brasil em março. A expectativa inicial é de que a produção pudesse estar à disposição do Ministério da Saúde já em fevereiro, segundo informações do Estadão. Isso deve atrasar ainda mais o cronograma do Plano Nacional de Imunização. O governo ainda aguarda a entrega de doses prontas da vacina de Oxford produzidas na Índia.