Fiocruz alerta para possibilidade de 2º onda em quatro Estados

Boletim recente da Fiocruz indica retomada do crescimento no número de novos casos semanais de Síndrome Respiratória Aguda Grave, após a leve queda observada em maio. Os dados, que foram publicados em 16 de julho, acendem um alerta para a possibilidade de que quatro Estados possam estar passando por uma segunda onda da pandemia.

Entre os Estados que mostraram sinal de queda nos boletins anteriores, Amapá, Tocantins, Ceará e Rio de Janeiro registraram sinais de crescimento. Minas Gerais e Rio Grande do Sul indicaram possível estabilização.

“Após atingir um primeiro pico na semana 19 (3/5 a 9/5), quando a média móvel registrou 20.516 novos casos, a curva de SRAG no País registrou queda por três semanas consecutivas até a semana 22 (24/5 a 30/5), cuja média móvel (das últimas três semanas) aponta 18.248 novos casos”, ressalta o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes.

A covid-19, segundo a instituição, é responsável por 96,5% dos casos confirmados e 99% dos óbitos com resultado positivo para algum vírus respiratório.

“Os valores semanais ainda estão muito acima do nível considerado muito alto”, alerta o boletim. Os dados são referentes ao período de 5 a 11 de julho. As informações têm como base os dados inseridos até 13 de julho no Sivep-gripe, sistema de notificação de casos.