Fiocruz: Nenhum Estado apresenta tendência de queda na mortalidade

A Fiocruz informa que nestas primeiras semanas epidemiológicas do ano nenhum Estado apresentou tendência de queda de incidência ou mortalidade por covid-19. Tem ocorrido exatamente o oposto: foram observadas elevações expressivas no número de casos em 13 deles e de óbitos em 5 e registradas elevadas taxas de incidência e mortalidade na maioria das unidades da Federação. Nas semanas epidemiológicas 01 e 02 de 2021 (3 a 16 de janeiro), o Brasil apresentou uma média diária de 52 mil casos, valor ainda mais elevado que o verificado em meados do ano passado, e de quase 970 óbitos, com 9 dos 14 dias registrando mais de 1 mil mortes por dia.

Manaus, por exemplo, passa novamente por uma fase crítica, com altas taxas de incidência em relação às Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), incluindo os casos de covid-19. Se em algumas capitais esse número chega a ser superior a 10 casos por 100 mil habitantes, na capital amazonense este valor chega a ser três vezes maior. Há preocupação também em relação às taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19, que em alguns Estados estão na zona de alerta crítica e em outros na zona de alerta intermediária.

Entre as capitais, nove estão com taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos de pelo menos 80%: Porto Velho (93,7%), Manaus (94,1%), Boa Vista (100,0%), Macapá (94,6%), Belo Horizonte (82,9%), Vitória (80,1%), Rio de Janeiro (99,8%), Curitiba (81,0%) e Campo Grande (81,0%). Com taxas superiores a 70,0%, somam-se ainda oito capitais: Rio Branco (72,7%), São Luís (77,5%), Fortaleza (78,1%) Recife (70,7%), Salvador (71,1%), Vitória (79,7%), São Paulo (70,5%) e Porto Alegre (74,1%).

O boletim da Fiocruz ressalta também que, apesar de a vacinação ter começado no País, a população não deve descuidar das medidas de prevenção e contenção (distanciamento físico e social, uso de máscaras, higienização, entre outros) que já vêm sendo amplamente recomendadas desde o início da pandemia. A vacinação não pode, neste momento que ainda é crítico, levar a um relaxamento dessas medidas de proteção.