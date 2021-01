Fiocruz: Pedido de registro de vacina está mantido para o dia 15

A Fiocruz informou nesta segunda, 4, que a data para o pedido à Anvisa de registro definitivo da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford está mantido para o dia 15 deste mês. O laboratório tenta reverter um possível veto do governo indiano para a exportação do imunizante produzido em planta da AstraZeneca sediada na Índia.

“O pedido de registro definitivo está mantido para 15 de janeiro e a chegada dos primeiros lotes do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) está prevista para janeiro. Até julho de 2021, a instituição entregará 110,4 milhões de doses ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, sendo a primeira entrega, de um milhão de doses, na semana de 8 a 12 de fevereiro”, afirma em nota.

Ontem, o CEO do Instituto Serum da Índia, que fabrica as doses da AstraZeneca, Adar Poonawalla, disse que o país não permitirá a exportação. “Só podemos dar (as vacinas) ao governo da Índia no momento”, disse Poonawalla. Segundo ele, a exportação de vacinas para a Covax (iniciativa da Organização Mundial de Saúde para garantir acesso equitativo aos imunizantes contra a covid-19) deve começar apenas em março ou abril.

Já o pedido para uso emergencial da vacina deve ser feito até quarta, 6.