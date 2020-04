Firmino: ‘Não tem um dia que não tentem me convencer a abrir mão do isolamento’

O prefeito de Teresina, Firmino Filho, tem defendido o isolamento social como melhor estratégia para tentar reduzir os casos de coronavírus na capital do Piauí. E ele cita o elevado número de mortes pela doença que seguem aumentando no Brasil para justificar a medida.

“Agora me digam. Como flexibilizar o isolamento e abrir comércio em Teresina? Isso precisa ser feito com muito critério, cautela e responsabilidade.

Só hoje, o Brasil perdeu mais de 400 vidas. Isso as que foram notificadas”, afirma.

Apesar disso, ele revela a pressão que sofre para rever sua decisão e flexibilizar o isolamento.

“Não tem um dia que alguém, inclusive amigos, não tentem me convencer a abrir mão do isolamento. Dizem que estou errado. Rezo muito para que eles estejam certos. Mas arriscar vidas dessa forma, tendo todas as informações que a gente tem, é mais que irresponsavel, é desumano”, disse.