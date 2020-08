Fischer decide mandar Queiroz de volta para prisão

O ministro do STJ Felix Fischer derrubou decisão do presidente da Corte, João Otávio de Noronha, e suspendeu a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e de sua mulher, Márcia Aguiar. A decisão de Noronha foi tomada durante o recesso do Judiciário. Fischer, por sua vez, voltou aos trabalhos apenas nesta quinta-feira, 13, após passar por cirurgia no final de julho e sentir um mal-estar no final da semana passada que o obrigou a voltar ao hospital.

O Tribunal de Justiça do Rio deverá ser intimado nesta sexta-feira para cumprir a decisão do ministro. Fischer também determinou que a corte estadual analise com urgência o habeas corpus apresentado pela defesa, remetido ao STJ sem ser apreciado pelos desembargadores do TJ-RJ.