Flávio Arns apresenta relatório do Fundeb sem alteração a texto da Câmara

O relator do Fundeb no Senado, Flávio Arns (Rede-PR), afirmou que já protocolou nesta quarta-feira, 29, o seu relatório para a proposta sem mudanças ao texto da PEC aprovado na Câmara, como havia prometido. O senador disse ter expectativa de que a pauta seja apreciada na segunda quinzena de agosto pela Casa.

“Esse texto significa um grande entendimento entre Câmara dos Deputados e Senado Federal”, disse em vídeo nas redes sociais. A proposta que torna o fundo permanente foi aprovada por deputados com um aumento gradual na contribuição da União de 10% para 23% dos recursos até 2026. Além do aumento de verba, o texto da deputada Dorinha Rezende (DEM-TO) prevê novos critérios de distribuição do recurso que levará em consideração a necessidade de municípios individualmente e indicadores de melhora na qualidade da educação.