Flávio Arns será relator do Fundeb no Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou que escolheu um relator para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) no Senado. Será o senador Flávio Arns (Rede-PR). “Uma das prioridades da Casa no segundo semestre, a proposta é de vital importância à manutenção da educação pública no país”, disse o democrata.

Ao G1, Arns avisou que já está trabalhando em seu parecer e que há consenso com a Câmara sobre o texto, não devendo haver alterações na proposta que foi aprovada na noite de terça-feira, 21, pelos deputados federais. A perspectiva é que o Senado vote a PEC nas próximas semanas. A probabilidade maior é que o texto seja votado apenas em agosto, devido ao “recesso branco” prometido por Alcolumbre para a próxima semana.