Flávio Bolsonaro com o Partido Comunista chinês

Equipe BR Político

O filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro embarca nesta sábado junto de uma comitiva de senadores para a China. Dentre as agendas previstas no país asiático, Flávio terá um encontro com membros do Partido Comunista chinês e conhecerá as instalações da empresa Huawei. Além do “01”, estarão na viagem os senadores Chico Rodrigues (DEM), Luiz Carlos Heinze (PP), Irajá Abreu (PSD), Rogério Carvalho (PT) e Esperidião Amin (PP).

No início do ano, deputados do PSL e do DEM estiveram na China para uma visita semelhante. Na ocasião, o “guru” do presidente Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho, chamou os parlamentares de “palhaços” e “semianalfabetos” e disse que a empresa de tecnologia visitada pelos deputados poderia fazer “espionagem” no Brasil.