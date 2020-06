Flávio Bolsonaro contrata ex-advogado de Sérgio Cabral

Após o advogado Frederick Wassef deixar o cargo, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) contratou Rodrigo Roca, que atuou na defesa do ex-governador do Rio Sergio Cabral até 2018, para comandar a sua defesa na investigação que apura suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio no Alerj, na época em que ele era deputado estadual.

Segundo comunicado enviado pela assessoria de imprensa do senador, Roca passará a defender o senador assim como a advogada Luciana Pires, que “já estava no eleitoral e no HC que será julgado quinta-feira”, informou o Broadcast Político.

A saída de Wassef foi anunciada na noite de domingo, 21, e ocorre três dias depois de o ex-assessor Fabrício Queiroz ter sido encontrado e preso pela polícia em uma casa pertencente ao advogado em Atibaia, no interior de São Paulo. Ontem, Flávio confirmou que Wassef estava deixando sua defesa “por decisão dele e contra a minha vontade”.