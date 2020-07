Flávio Bolsonaro depõe nesta segunda sobre vazamentos da PF

A defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) informou que ele irá depor nesta segunda-feira, 20, no âmbito das investigações que apuram possíveis vazamentos de operações da Polícia Federal. “Para que a verdade seja restaurada o mais rápido possível, o senador Flávio Bolsonaro marcou a data para depor junto ao Ministério Público Federal”, informaram os advogados do senador em nota. Possivelmente, o depoimento será colhido por um procurador em Brasília.

O processo é baseado em denúncia do empresário Paulo Marinho, atual suplente de Flávio no Senado e pré-candidato à prefeitura do Rio pelo PSDB. Em entrevista publicada no mês passado pela Folha, Marinho disse que o filho do presidente Jair Bolsonaro foi informado da operação que apurava a prática de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. E que iria implicar o assessor de Flávio na Alerj, Fabrício Queiroz. Isso teria permitido ao então deputado estadual exonerar Queiroz antes do segundo turno das eleições 2018.