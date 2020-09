O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pela prática de “rachadinha” durante seu mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. Também foi denunciado o ex-assessor Fabrício Queiroz. Eles são acusados dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação durou dois anos. Flávio teria movimentado R$ 2,7 milhões em dinheiro vivo oriundos do esquema.