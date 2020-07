Flávio Bolsonaro é intimado a depor sobre rachadinhas na Alerj

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi intimado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para prestar depoimento sobre o inquérito que apura um esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. A esposa do senador também foi intimada. Os depoimentos serão colhidos pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc). As datas sugeridas foram 6 ou 7 de julho, mas o senador teria prerrogativa de escolher um dia.

Em nota, a defesa de Flávio disse que ficou “espantada” com a intimação. “O próprio Gaocrim, que atua na segunda instância e ao qual cabe agora a investigação, interpôs Reclamação perante o STF tão logo tomou conhecimento do resultado do HC que retirou o foro da primeira instância”, afirmaram os advogados. A defesa pediu ao Gaecc se há designação ou não, há que são um órgão e primeira instância. “Apenas após isso é que a data será marcada”.