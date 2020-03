Flávio Bolsonaro em silêncio sobe vetos ao orçamento

Equipe BR Político

Enquanto nomes de oposição ao governo de Jair Bolsonaro, como Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL), declaram voto pela manutenção dos vetos ao Orçamento impositivo, o senador Flávio Bolsonaro mantém silêncio. O filho mais velho do presidente não tem se manifestado nas redes sociais sobre o tema, pauta que estimula as manifestações contra o Congresso marcadas para o próximo dia 15. Nas redes sociais, por exemplo, tem replicado manifestações do pai sobre os mais diversos temas, inclusive de defesa às manifestações. Mas não declarou como votará na sessão que deliberará sobre os vetos.