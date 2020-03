Flávio Bolsonaro: ‘Essa crise só está começando’

Ao proferir seu voto a favor do reconhecimento de estado de calamidade pública no País, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) reconheceu que “essa crise só está começando”, nesta tarde de sexta, 20. O parlamentar aproveitou a oportunidade inédita, de voto virtual, para repetir várias vezes que seu pai está “trabalhando 24 horas por dia” em defesa do País. Como exemplo, citou uma videoconferência que o presidente fará nesta tarde com empresários. Também afirmou que o ministro Onyx Lonrezoni vai anunciar um pacote de medidas para atender a população idosa. Segundo o senador, “não faltarão recursos nem esforços” por parte do governo.