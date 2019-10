Flávio pede, e Gilmar paralisa caso Queiroz

Equipe BR Político

O ministro Gilmar Mendes, do STF, atendeu a uma reclamação impetrada pela defesa do senador Flávio Bolsonaro e determinou a completa paralisação das investigações do caso Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio quando este era deputado estadual, pelo Ministério Público Estadual e a Justiça do Rio de Janeiro. Gilmar ainda oficiou o Conselho Nacional do Ministério Público para que os promotores do Rio sejam investigados por terem solicitado ao Coaf dados mais detalhados de relatórios sobre a movimentação financeira de Queiroz e outras pessoas.

Na decisão, o ministro diz que o Tribunal de Justiça do Rio descumpriu liminar concedida em julho pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que determinou a paralisação em todo o País de investigações embasadas em relatórios do Coaf para as quais não tenha havido prévia autorização judicial. O TJ manteve o julgamento de dois habeas corpus da defesa de Flávio.

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu no último fim de semana três vezes com Frederick Wasseff, que defende Flávio Bolsonaro neste caso. A decisão de Mendes foi proferida no domingo.