Flávio Bolsonaro: ‘Maia não pauta impeachment porque não tem motivo’

Marcelo de Moraes

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) disse que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não pauta nenhum pedido de abertura de impeachment contra Jair Bolsonaro “porque não tem motivo”. Existem hoje quase 60 pedidos desse tipo na Câmara, incluindo a responsabilidade pela negligência no combate à pandemia do coronavírus. Mas, para o filho do presidente, um pedido de impeachment “perderia no plenário”.

“Rodrigo Maia não pauta impeachment de Bolsonaro porque não tem motivo, perderia no plenário e a população iria pra cima do Congresso! Então o “defensor da democracia” fica ligando para autoridades da cúpula de Brasília para articular a derrubada do presidente Bolsonaro! Que feio!”, afirmou o senador pelas suas redes sociais.