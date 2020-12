Flávio Bolsonaro renuncia ao cargo de terceiro-secretário no Senado

Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) renunciou ao cargo de terceiro-secretário da Mesa Diretora do Senado. O primogênito de Jair Bolsonaro encaminhou ofício para o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-RJ), no último dia 11, pedindo para deixar o cargo a partir do dia 14 deste mês. Flávio já deixaria o cargo naturalmente no início de fevereiro, com a eleição para a Mesa Diretora. O senador não explicitou os motivos de sua decisão. Recentemente, o nome de Flávio voltou às manchetes após ser revelado que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) elaborou relatórios para ajudar seus advogados na defesa no caso da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio.