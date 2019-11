Flávio chama de ‘AI-6’ tentativa de cassar irmão ‘por falar’

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) saiu hoje cedo em defesa do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), seu irmão, por conta da movimentação dentro do Congresso para puni-lo, depois de sias declarações defendendo a possibilidade de edição de um novo AI-5. Para Flávio, pedir a cassação de seu mandato apenas por causa de uma fala seria equivalente a um “AI-6”.

“A simples tentativa de cassar o mandato de um deputado por falar já é o próprio AI-6”, escreveu o senador na sua conta do Twitter. O que Flávio talvez não saiba, é que em 1969, após o governo militar ter ampliado o número de cadeiras no STF de 11 para 16 ministros, foi editado o AI-6, medida que voltou a reduzir o número de ministros do Supremo para 11.

A declaração de Eduardo provocou fortes reações no Parlamento e os partidos de oposição pretendem apresentar pedido de cassação do seu mandato no Conselho de Ética da Câmara. O movimento teria respaldo político dos partidos do Centrão e da ala bivarista do PSL, que acham que o filho do presidente Jair Bolsonaro extrapolou os limites democráticos com sua afirmação.