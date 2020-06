Flávio confirma saída de Wassef

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) confirmou na noite de domingo, 21, a decisão de seu advogado Frederick Wassef de deixar a defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro na investigação que apura suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. “Por decisão dele e contra a minha vontade, acreditando que está sendo usado para prejudicar a mim e ao Presidente Bolsonaro, deixa a causa mesmo ciente de que nada fez de errado”, escreveu Flávio no Twitter.

O senador disse ainda que “a lealdade e a competência do advogado Frederick Wassef são ímpares e insubstituíveis”. Horas antes, o advogado disse em entrevista à CNN que ligou para Flávio para comunicar a decisão de deixar o caso e, apesar de o senador relutar e pedir para que ele continue, resolveu abandonar a causa.