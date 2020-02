Flávio defende PMs amotinados: ‘Pessoas revindicando melhores salários’

Gustavo Zucchi

O senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) defendeu os policiais amotinados que tem espalhado pânico no Ceará. Em seu Twitter, o filho do presidente classificou os “grevistas” como “pessoas que estão reivindicando melhores salários”. Ele desejou recuperação ao senador Cid Gomes (PDT-CE), mas classificou os tiros recebidos pelo pedetista como “legítima defesa”. Foram registrados no Ceará ataques dos amotinados contra carros da polícia e invasão de batalhões. Além disso, os PMs que participam da greve ilegal ainda mandaram fechar lojas na cidade de Sobral, em uma espécie de “toque de recolher”. A greve de policiais militares é considerada ilegal por decisão do STF.