Flávio desafia o MP: ‘Por que não me denunciou ainda?’

Alexandra Martins

Após sua defesa entrar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) desafiou o Ministério Público a apresentar uma denúncia contra ele como prova de que ele teria cometido irregularidades. “Se tem tudo comprovado, tem a convicção de que eu tenho algum problema, por que (o MP) não denunciou ainda? Não denunciou porque não tem o que falar de mim, não tem do que me acusar”, disse o parlamentar em vídeo com sua primeira reação às operações do Ministério Público do Rio de Janeiro de busca e apreensão em endereços ligados a ele, a seu ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e a familiares de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro.

A investigação mira em suposto esquema de “rachadinha” no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio, quando ele era deputado estadual. Estão sendo investigados crimes de peculato, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e organização criminosa.