Flávio Dino: ‘Não basta ficar esperando reformas’

Na manhã desta segunda-feira, 9, o governador do Maranhão, Flávio Dino, usou o Twitter para cobrar ações diante da crise econômica. “Não basta ficar esperando ‘reformas'”, afirmou, fazendo referência à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda. O ministro afirmou que “melhor resposta à crise são as reformas”. “Se fizermos a coisa certa, o Brasil reacelera”, disse.

Dino ressaltou que é o momento de tomar medidas efetivas para conter a crise. “Não há dúvida que a reforma tributária e outras são necessárias. Mas o dólar está chegando em R$ 5, a economia não cresce e o desemprego é gigante. Ações são urgentes”, cobrou o governador.