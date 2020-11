Flávio diz houve ‘equívoco’ no reembolso de passagens para Noronha

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) disse que houve um “equívoco” no pedido de reembolso de passagens para Fernando de Noronha. Em nota, o “01” disse que as passagens foram pagas com seu próprio dinheiro e sua equipe, “por engano”, pediu o reembolso do Senado. “Ele (Flávio) já fez a solicitação para cancelar o reembolso e para também cancelar os pedidos de diárias”, diz a nota.

No último sábado, o jornal Metrópoles revelou que Flávio havia solicitado a restituição de valores da passagem. Ele foi para Noronha passar o feriado de Finados juntamente de sua esposa. No arquipélago, está também o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles , que viajou em um voo da FAB para a concessão de um mirante na ilha e aporveitou para esticar sua estadia.