Flávio diz que Maia ‘está ferrando o DEM’

Além de dizer que Rodrigo Maia “não tem motivo” para pautar processo de impeachment contra Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) fez mais críticas, nesta quarta-feira, 27, ao presidente da Câmara. O filho do presidente, que é investigado pelo “caso das rachadinhas”, acusou Maia de mentir na sua previsão sobre os votos da bancada do Rio na disputa pelo comando da Câmara.

Maia previu que metade da bancada vai apoiar seu candidato, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP). Flávio, que faz campanha por Arthur Lira (PP-AL), disse também que Maia “está ferrando o DEM” nessa disputa.

“Rodrigo Maia mente! Tanto na bancada do Rio como dentro do DEM, dá Arthur Lira”, disse o senador nas suas redes sociais.

“Maia ferrou Davi Alcolumbre, está ferrando o DEM e tem gente da foto abaixo que ainda não entendeu que a relação que precisa ser construída é com o governo federal, e não com o ex-presidente da Câmara”, afirmou, se referindo a uma foto de Baleia com integrantes da bancada do Rio, publicada numa reportagem do jornal O Globo sobre a disputa na Câmara.