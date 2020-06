Flávio diz que ministro ‘foi escolhido pela experiência na área’

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) disse que o deputado Fábio Faria (PSD-RN) foi escolhido como ministro das Comunicações “pela experiência na área”. Apesar da afirmação, o próprio presidente Jair Bolsonaro reconheceu que a ligação que Fábio tem com o setor é o fato de ser genro de Silvio Santos.

Flávio, naturalmente, negou também que a indicação tenha sido feita para atender politicamente o PSD e o Centrão em troca de apoio político ao presidente.

“Foi escolhido pela experiência na área e confiança do Presidente Bolsonaro, e não para ampliar a base no Congresso, como alguns veículos estão tentando fazer crer”, afirmou o senador na sua conta do Twitter.