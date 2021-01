Flávio diz que não vai se vacinar e ironiza: ‘Vou seguir a ciênica’

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) afirmou nesta terça-feira, 19, que não vai se vacinar contra a covid-19. Único integrante do clã a comemorar a aprovação das vacinas Coronavac e Ofxord/AstraZeneca pela Anvisa, ainda no último domingo, 17, o filho do presidente Jair Bolsonaro alegou como motivo da decisão o fato de já ter sido contaminado pelo novo coronavírus.

Segundo o senador, a orientação foi dada por seu médico. Flávio foi diagnosticado com a doença em agosto do ano passado.

“Como já tive covid e minha taxa de imunidade é alta, meu médico não recomendou, neste momento, que eu tome a vacina. Vou seguir a ciência”, ironizou Flávio no Twitter.

Neste momento, no entanto, mesmo que o senador desejasse, não poderia ser vacinado, pois, apenas os grupos prioritários, que incluem idosos e profissionais da saúde, estão sendo imunizados.

Para embasar sua posição, Flávio compartilhou a imagem do título de uma reportagem sobre um estudo conduzido por cientistas da Universidade Rockefeller, de Nova York (EUA), que indica “anticorpos que podem ficar mais fortes 6 meses após infecção por covid-19”.

O texto, porém, não cita qualquer relação entre o fortalecimento dos anticorpos e a virtual não necessidade de vacinação.

Como é impossível definir com exatidão o tempo de permanência dos anticorpos no sistema imunológico de pessoas que já foram infectadas, médicos e cientistas costumam orientar que, quando a vacina estiver disponível para todos, é recomendável a imunização mesmo de quem já foi infectado.