Flávio e Eduardo destituídos de diretórios do PSL

Equipe BR Político

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foram destituídos do comando da sigla no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente. No entanto, o líder nacional da legenda, Luciano Bivar, disse que ainda não assinou a destituição dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. “Está tudo em processo lá no partido, mas não assinei nada”, disse Bivar nesta quinta-feira, 17. Segundo o Broadcast Político, ambos foram desligados nessa semana. Eduardo já não tinha mais acesso ao sistema do partido desde a última segunda-feira, 14. A destituição é mais um capítulo da crise interna do PSL, que você vem acompanhando aqui no BRP.