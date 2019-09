Flávio: ‘Eu sou o pica das galáxias do Brasil agora’

Vera Magalhães

Num vídeo em tom indignado, o senador Flávio Bolsonaro acusa as Organizações Globo de ter declarado “guerra” ao governo e “dia sim, dia também”, atacá-lo para atingir seu pai, Jair Bolsonaro. “Agora tudo o que acontece no governo cai na minha conta. Eu sou o pica das galáxias do Brasil agora sobre o que acontece no governo”. Segundo ele, reportagens pretenderiam atribuir a ele iniciativas de Jair Bolsonaro para intervir em órgãos como Coaf, Receita Federal e Polícia Federal. Eu mesma escrevi minha última coluna mostrando justamente essa relação entre os acontecimentos. Para ler, clique aqui.

Para Flávio, a narrativa é mostrar que as atitudes do pai não seriam “responsáveis”, e para “melhorar a gestão” desses órgãos, e sim para “atender um interesse pessoal” dele. “Esse jornal não é isento”, diz ele, brandindo edições de O Globo e Extra, do mesmo grupo. Ele negou que tenha endossado o nome de Antonio Simões para a Procuradoria-Geral da República. Disse que recebeu vários candidatos à PGR. “Tentam botar na minha conta para desqualificar uma pessoa que conheço há poucas semanas, nunca tinha visto na minha vida”, diz ele.

