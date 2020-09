Flávio falta a acareação e visita apresentador no Amazonas

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) não compareceu à acareação marcada para esta segunda-feira, 21, junto ao empresário Paulo Marinho (PSDB-RJ), seu suplente no Senado e atual adversário político. Ao invés disso, ele esteve em Manaus, onde encontrou com o apresentador de programa policial Sikera Junior, um dos favoritos do clã Bolsonaro. Ali, Flávio posou com uma réplica de um CPF “cancelado”, um item cenográfico utilizado na atração para comemorar a morte de um possível criminoso, muitas vezes pela mão da polícia.

Marinho acusa Flávio de ter recebido informações da Polícia Federal sobre a Operação Furna de Onça, que atingiu o ex-assessor da família, Fabrício Queiroz. A defesa do primogênito da família Bolsonaro alega que por ser senador, Flávio teria a prerrogativa para escolher a data e o local do encontro. Ele deseja que a acareação aconteça no dia 5 de outubro.